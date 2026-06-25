NÖ Tischler-Lehrling ist Österreichs Bester und „Rookie of the Year“

Großartiger Erfolg für Jakob Riedler: Der Tischler-Lehrling vom Ausbildungsbetrieb Tischlerei Helm e.U (Ybbsitz/Bez. Amstetten) hat nicht nur den Bundeslehrlingswettbewerb der Tischler im zweiten Lehrjahr für sich entschieden und sich damit zu Österreichs Bestem in diesem Jahrgang gekürt. Er wurde auch noch mit dem Sonderpreis „Rookie of the Year“ ausgezeichnet – den jener Teilnehmer erhält, der bei den insgesamt fünf Kategorien umfassenden Bundeslehrlingswettbewerben, die heuer in Graz stattgefunden haben, mit dem größten Abstand zum zweiten Platz gewinnt.

„Niederösterreichs Tischlerhandwerk kann unglaublich stolz auf seine engagierten Lehrlinge und seine hochqualifizierten Ausbildungsbetriebe sein“, gratuliert Stefan Zamecnik, der Landesinnungsmeister der Tischler und Holzgestalter NÖ. „Unsere erfolgreichen Lehrlinge wie Jakob Riedler sind die besten Botschafter für die Zukunft unseres Handwerks.“

Jugend-Schwerpunkt der Landesinnung - Bundeslehrlingswettbewerb 2027 in Tulln

Niederösterreichs Tischlerinnen und Tischler setzen aktuell einen doppelten Schwerpunkt in Richtung Jugend: Einerseits intensiviert die Landesinnung weiter ihr Engagement für die Lehre. Und zugleich wird ein weiterer gezielter Schwerpunkt auf die jungen Menschen als die Kundinnen und Kunden von morgen gesetzt. „Wir müssen die Jugendlichen einfach rundum für unser Handwerk begeistern. Das ist eine Zukunftsfrage“, betont Landesinnungsmeister Stefan Zamecnik.

Einen zusätzlichen Schub erwartet sich Niederösterreichs Landeslehrlingswart David Rößl dadurch, dass der österreichweite Bundeslehrlingswettbewerb 2027 in Niederösterreich, konkret in Tulln, stattfinden wird – „mit entsprechender öffentlicher Begleitmusik“, wie Rößl schon jetzt ankündigt.

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© Christine Tropper Jakob Riedler mit der Auszeichnung zum „Rookie of the Year“

© Christine Tropper Volle Konzentration beim Bundeslehrlingswettbewerb in Graz