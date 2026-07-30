NÖ Tischler plakatieren großflächig Sieger bei ihren Landeslehrlingswettbewerben

Sie sind kaum zu übersehen: In verschiedenen Regionen Niederösterreichs lächeln die vier Sieger bzw. die Siegerin der fünf Kategorien beim diesjährigen Landeslehrlingswettbewerben der niederösterreichischen Tischler großflächig von 16-Bogen-Plakaten.

Dahinter steckt eine Initiative der Landesinnung der Tischler und Holzgestalter NÖ. Denn mit dem Sieg beim Landeslehrlingswettbewerb ist als besondere Auszeichnung auch „eine im wahrsten Sinn des Wortes plakative Würdigung verbunden“, wie es David Rößl, der in der Landesinnung als Lehrlingswart für Fragen der Lehre zuständig ist, formuliert. „Die Top-Leistungen unserer Lehrlinge und ihrer engagierten Ausbilderbetriebe verdienen es, großflächig vor den Vorhang geholt zu werden.“ Neben dem Lehrling ist auch der jeweilige Ausbildungsbetrieb auf den Plakaten verewigt. Zugleich sollen mit den Plakaten auch „die Lehre als absolute Spitzenausbildung mit hervorragenden Zukunftsaussichten und die hohe Qualität des niederösterreichischen Tischler-Handwerk verstärkt in der Öffentlichkeit bewusst gemacht werden“, betont Rößl. Überdies setzt die Landesinnung darauf, mit den Plakaten künftig noch mehr Ausbildungsbetriebe und Lehrlinge zur Teilnahme an den Wettbewerben motivieren zu können.

Konkret ist jeder erste Platz beim Landeslehrlingswettbewerb mit zwei Plakaten im Umfeld des jeweiligen Ausbildungsbetriebs verbunden, der Zeitraum der Aktion läuft seit 13. Juli noch bis zum 9. August. Die Kosten trägt die Landesinnung der NÖ Tischler.

Die „Hall of Fame“ der diesjährigen Landeslehrlingswettbewerbe der NÖ Tischler:

1. Lehrjahr:

Daniel Tuma – Ausbildungsbetrieb List General Contractor; Bad Erlach (Bez. Wiener Neustadt)

Daniel Tuma – Ausbildungsbetrieb List General Contractor; Bad Erlach (Bez. Wiener Neustadt) 2. Lehrjahr:

Jakob Riedler – Ausbildungsbetrieb Tischlerei Helm; Ybbsitz (Bez. Amstetten)

Jakob Riedler – Ausbildungsbetrieb Tischlerei Helm; Ybbsitz (Bez. Amstetten) 3. Lehrjahr:

Markus Roseneder – Ausbildungsbetrieb Bene GmbH; Waidhofen/Ybbs

Markus Roseneder – Ausbildungsbetrieb Bene GmbH; Waidhofen/Ybbs 4. Lehrjahr/Tischlereitechnik:

Michael Kampf – Ausbildungsbetrieb Tischlerei Ableidinger; Langschwarza (Bez. Gmünd)

Michael Kampf – Ausbildungsbetrieb Tischlerei Ableidinger; Langschwarza (Bez. Gmünd) 4. Lehrjahr/Planung:

Sarah Doncsecs - Ausbildungsbetrieb F. List GmbH; Thomasberg (Bez. Neunkirchen)

© Markus Vollmann Previous Next