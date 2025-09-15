NOUAÉ Skin Clinique eröffnet in Schwechat

Die NOUAÉ Skin Clinique in Schwechat bietet exklusive Gesichts- und Medical Skin Treatments sowie moderne Laser-Haarentfernung. Gründerin Dipl- Kosmetikerin Nahrin Duran, MSt setzt auf Wissenschaft, Präzision und Pflege, um Hautgesundheit und Strahlkraft nachhaltig zu fördern. In Zusammenarbeit mit Dermatolog:innen und Diätolog:innen entstehen dabei individuelle, ganzheitliche Konzepte.

Außenstellenleiter Mario Freiberger war vor Ort und überbrachte seine Glückwünsche zur Eröffnung.

www.nouae.at