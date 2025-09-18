Christian Oberger neuer Obmann in der WKNÖ-Bezirksstelle Wr. Neustadt
Die regionale Wirtschaftsvertretung im Bezirk Wr. Neustadt hat sich am 17. September 2025 neu formiert. Bei der konstituierenden Sitzung des Bezirksstellenausschusses wurde Christian Oberger als Obmann der Bezirksstelle gewählt und folgt damit Erich Panzenböck nach.
Christian Oberger ist Geschäftsführer der Oberger Firmengruppe (Bromberg, Scheiblingkirchen), die in der Branche als Leitbetrieb für elektrifizierten Busverkehr gilt. Als Auftragnehmer und Verkehrsdienstleister für die NÖVÖG, den Verkehrsverbund Steiermark, die Verkehrsbetriebe Burgenland und ÖBB-Postbus setzt Oberger auf klimafreundliche Elektrobusse, die mit Strom aus eigener Produktion, produziert, gespeichert und geladen werden.
„Die Bezirksstelle Wr. Neustadt versteht sich als erste Anlaufstelle in allen wirtschaftlichen Fragen. Unsere Schwerpunkte sind Interessenvertretung, Service und Bildung“, betont Oberger und formuliert als wesentliches Ziel „die Verbesserung der Beziehungen zwischen Unternehmern und den lokalen Behörden wie Bezirkshauptmannschaft und Magistrat.“
Als Sprachrohr von mehr als 9.700 Mitgliedern im Bezirk will er gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten eine starke Stimme für die Betriebe sein. „Es ist das erklärte Ziel, den Bezirk Wr. Neustadt durch gute Rahmenbedingungen, moderne Infrastruktur und starke Netzwerke weiter als attraktiven Standort zu stärken“, betont der Obmann.
Ehrung für scheidenden Obmann
Erich Panzenböck erhielt im Rahmen der Feierlichkeiten die Große Silberne Ehrenmedaille der Wirtschaftskammer Niederösterreich verliehen. WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker gratulierte in seiner Laudatio: „In seinen Aktivitäten hat Erich Panzenböck stets wirtschaftliche Kompetenz mit sozialem und kulturellem Engagement verbunden und vorgelebt, was es heißt, Verantwortung für Region und Gesellschaft zu übernehmen. Dafür bedanken wir uns mit dieser Medaille.“
Aufgaben der Bezirks- und Außenstelle
WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Alexandra Höfer skizziert das Engagement der insgesamt 23 Bezirks- und Außenstellen: „Von der Unterstützung bei der Gründung bis hin zur erfolgreichen Betriebsübergabe stehen wir unseren Mitgliedern für alle wirtschaftlichen Belange zur Verfügung – egal, ob es sich um Ein-Personen-, kleine und mittlere Unternehmen oder Leitbetriebe handelt.“
Arbeitsthemen der kommenden Periode
In den kommenden Jahren setzt die Bezirksstelle besonders auf die Themen Arbeitskräfte, Lehre, Berufsorientierung, Bildung und Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Infrastruktur, Nahversorgung und Tourismus.
Unterstützt wird der Ausschuss dabei von Bezirksstellenleiterin Andrea List-Margreiter und dem Team der Bezirksstelle Wr. Neustadt.
WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker gratuliert dem neu konstituierten Team: „Sie sind die Service-Nahversorger für die lokalen Unternehmen. Sie wissen, worauf es in der Region ankommt und kennen die Bedingungen vor Ort. Sie sind somit die regionale Drehscheibe, sorgen für eine optimale Vernetzung und bringen das geballte Service und Know-how der WKNÖ quasi vor die Haustür – als Ansprechpartner Nummer eins für Niederösterreichs Unternehmerinnen und Unternehmer.“
Der Bezirksstellenausschuss nach der Konstituierung:
- Obmann Christian Oberger
- Hans Fromwald
- Andreas Greiner
- Judith Hönig
- Patrick Kindlmayr
- Markus Kitzmüller-Schütz
- Melanie Koll
- Ernst Kurri
- August Lechner
- Gregor Milosavljevic
- Stephan Pichler-Holzer
- Gerhard Pramhas
- Daniela Reisner
- Monika Retl
- Gerald Schwarz
- Alexander Smuk