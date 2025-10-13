Obmannwechsel bei den NÖ Trafikanten. Christian Puchegger folgt Otmar Schwarzenbohler

Der Oberndorfer Christian Puchegger ist seit 2013 Trafikant in St. Pölten/Wagram und politisch gut vernetzt. „Einerseits sehe ich es als meine Hauptaufgabe, das Team des Bundesgremiums in unserem Kampf für die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit der Branche zu unterstützen und neue Produkte in unsere Trafiken zu bekommen“, sagt Puchegger. „Andererseits ist es mir ein Anliegen, gemeinsam mit den Ausschussmitgliedern und Bezirksvertrauenspersonen in Niederösterreich eine zukunftsfähige Trafik-Struktur aufrechtzuerhalten und den Kolleginnen und Kollegen bei allen Fragen rund ums Trafikant-Sein zur Verfügung zu stehen.“

Klares Bekenntnis zum Jugendschutz

Auch zum Jugendschutz bekennt sich Puchegger klar: „Wir wissen, dass wir sensible Produkte verkaufen und dass wir hier eine große Verantwortung haben. Aber unter fairen Voraussetzungen! Jugendschutz muss für alle, die derartige Produkte verkaufen, gleich gelten und nicht nur für Trafikantinnen und Trafikanten.“

© Michael Schelberger Obmannwechsel bei den NÖ Tabaktrafikanten. Christian Puchegger folgt auf Otmar Schwarzenbohler.

Foto-Download