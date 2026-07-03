Österreichs bester Glaserlehrling kommt aus Niederösterreich. Kevin Haslinger Ausbildungsbetrieb (HS Glas e.U.; Stockerau/Bez. Korneuburg) hat beim Bundeslehrlingswettbewerb der Glasbautechniker in Wels (OÖ) den Sieg geholt und sich damit zugleich auch für den SkillAustria-Wettbewerb qualifiziert.

„Es war ein hochklassiger Wettbewerb, der von tollen Leistungen unseres Berufsnachwuchses geprägt war“, gratuliert NÖ Landesinnungsmeisterin Claudia Marton. „Die Lehre ist der Schlüssel für unsere Fachkräfte von morgen. Unsere Lehrlinge und ihre Ausbildungsbetriebe sind einfach unverzichtbar.“

Der Wettbewerb erstreckte sich über zwei Tage. Am ersten Tag stand der theoretische Teil mit Fachkunde und Fachzeichnung auf dem Programm. Am zweiten Tag waren bei der Fertigung einer Vitrine und eines Bleifelds vor allem die handwerklichen Fähigkeiten gefragt. Insgesamt haben 17 Lehrlinge am Bundeslehrlingswettbewerb teilgenommen.

© Landesinnung der Dachdecker, Glaser und Spengler NÖ V.l.: Reinhard Tober (Lehrlingswart der Glaser NÖ), Kevin Haslinger (Sieger) und Stefan Haslinger, der Vater des Siegers und und Chef des Ausbildungsbetriebs HS Glas e.U.

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