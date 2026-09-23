Oktoberfest der P8 lockte zahlreiche Gäste nach Pöchlarn

Das Oktoberfest der P8, Netzwerk der Bauwirtschaft aus Pöchlarn und Krummnussbaum. in Pöchlarn, begeisterte auch heuer wieder mit bester Stimmung und großem Besucherandrang. Unter den Ehrengästen befanden sich WKNÖ-Bezirksstellenobfrau Karin Rosenberger, sowie ihre Vorgängerin Silvia Rupp, Olympia-Teilnehmerin Hanna Karrer und Bürgermeisterin Barbara Kainz. Ebenso konnten zahlreiche Gemeindevertreter aus der Region begrüßt werden.

Für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm sorgten die Stadtkapelle Pöchlarn und die Kinderfreunde Pöchlarn. Zahlreiche Gäste aus der Region genossen die angenehme Atmosphäre und das vielfältige Angebot der Veranstaltung.

„Veranstaltungen wie das Oktoberfest der P8 stärken den Zusammenhalt in der Region und bieten eine wertvolle Gelegenheit für Begegnung und Austausch“, betonte auch WKNÖ-Bezirksstellenobfrau Karin Rosenberger. Das stimmungsvolle Fest unterstrich einmal mehr die Bedeutung regionaler Gemeinschaft und gelebter Vereinskultur.

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