Katja Ott ist die Frau hinter der Agentur Oktopus Marketing, die sich besonders auch an kleine Betriebe aus der Region Gänserndorf wendet. „Die eigene Website ist die digitale Visitenkarte eines Unternehmens und entscheidet oft in Sekunden über den ersten Eindruck,“ weiß die Neugründerin. Dabei liegt der

Fokus auf den entscheidenden Basics: schnelle Ladezeiten, eine fehlerfreie Darstellung auf Smartphones und Tablets sowie unkomplizierte Kontaktmöglichkeiten.

Erklärtes Ziel von Katja Ott ist es, der regionalen Wirtschaft zu mehr digitaler Sichtbarkeit und einem authentischen, modernen Image zu verhelfen. Dabei reicht das Angebot von der suchmaschinenoptimierten Homepage, bis hin zu maßgeschneidertem Social-Media-Content. „Ich helfe dabei, dass auch kleine Unternehmen ihre Leistungen online punktgenau und professionell präsentieren,“ erklärt die Unternehmerin ihr Credo.

www.oktopus-marketing.at



