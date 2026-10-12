Online- und Außenhandel der WKNÖ fordern KMU-Entlastung bei EU-Verpackungs-VO

Die neue EU-Verpackungsverordnung (PPWR) stellt insbesondere kleine und mittlere Handelsunternehmen vor erhebliche Herausforderungen. Zusätzliche Meldepflichten, hohe Fixkosten sowie die Verpflichtung zur Bestellung von Bevollmächtigten in einzelnen Mitgliedstaaten erschweren den grenzüberschreitenden Warenverkehr und gefährden damit auch den europäischen Binnenmarkt.

Alexander Smuk, Obmann des Versand- und Internethandels in der Wirtschaftskammer Österreich, und Wolfgang Stix, Obmann des Außenhandels, sprechen sich daher dringend für rasche Erleichterungen auf europäischer Ebene aus. Notwendig seien insbesondere praxisgerechte Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen, etwa ein europaweiter One-Stop-Shop für Registrierungs- und Meldeverfahren sowie Erleichterungen bei geringen Versandmengen.

„Exportorientierte und international tätige Unternehmen müssen ihre Waren weiterhin wirtschaftlich innerhalb der Europäischen Union ohne kostenintensive, bürokratische Hürden vertreiben können“, betont Wolfgang Stix.

Smuk und Stix unterstützen daher Überlegungen für ein vorübergehendes Aussetzen jener Verpflichtungen, die KMU aktuell unverhältnismäßig belasten, bis praktikable europäische Lösungen vorliegen. „Wir retten unsere Umwelt nicht mit Bürokratie. Wir setzen uns für einen sinnvollen Umweltschutz, ressourcenschonende Produktion und Recycling im gesamten Lebenszyklus von Produkt und Verpackung ein“, so Stix mit dem Hinweis, dass sein Unternehmen schon seit über 20 Jahren mit eigenem Strom aus der PV-Anlage produziert.

„Die Vorgaben der Umweltziele der Europäischen Union müssen so gestaltet werden, dass sie für kleine und mittlere Unternehmen tatsächlich umsetzbar sind und nicht zu einem Wettbewerbsnachteil führen“, so die beiden Branchenvertreter.

Eine Überarbeitung der Verordnung sollte sicherstellen, dass ökologische Ziele erreicht werden, ohne die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen durch übermäßige Bürokratie zu konterkarieren.

© David Schreiber Alexander Smuk, Obmann des Versand-, Internet- und allgemeinen Handels der Wirtschaftskammer Niederösterreich

© Andreas Kraus Wolfgang Stix, Obmann des Außenhandels der Wirtschaftskammer Niederösterreich

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