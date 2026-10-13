Open Days Aigner Wohnkonzepte: Inspiration, Qualität, individuelle Wohnlösungen

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten die Open Days bei Aigner Wohnkonzepte in Guntramsdorf, um sich über aktuelle Wohntrends, hochwertige Einrichtungslösungen und individuelle Raumkonzepte zu informieren. Gastgeberin Maria Schröder öffnete die Türen ihres Schauraums und präsentierte gemeinsam mit ihrem Team die vielfältigen Möglichkeiten moderner Wohnraumgestaltung.

Das Familienunternehmen steht seit rund sechs Jahrzehnten für persönliche Beratung, individuelle Planung und hochwertige Einrichtungslösungen. Im neu gestalteten Schauraum können Kundinnen und Kunden Wohnwelten für Küche, Essen, Wohnen, Schlafen und Bad erleben. Im Mittelpunkt stehen dabei maßgeschneiderte Konzepte, die auf die persönlichen Bedürfnisse und Lebensgewohnheiten der Menschen abgestimmt werden. Laut Unternehmensphilosophie bilden hochwertige Materialien, klare Linien und eine durchdachte Farbgestaltung die Basis für ein gelungenes Wohngefühl.

Unter den Gästen der Open Days befanden sich auch WKNÖ-Vizepräsident Erich Moser, WK-Mödling Bezirksstellenobmann Martin Fürndraht sowie WK-Bezirksstellenausschussmitglied Marlene Zeidler-Beck, die sich vor Ort ein Bild von der erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens machten.

„Unternehmen wie Aigner Wohnkonzepte zeigen eindrucksvoll, wie sich traditionelle Werte mit modernem Design, hoher Beratungsqualität und Innovationskraft verbinden lassen. Solche Betriebe sind wichtige Botschafter der niederösterreichischen Wirtschaft“, betonte Erich Moser.

Auch Martin Fürndraht zeigte sich beeindruckt: „Gerade persönliche Beratung und maßgeschneiderte Lösungen machen den Unterschied. Aigner Wohnkonzepte steht exemplarisch für die Stärke unserer regionalen Betriebe, die mit Fachwissen, Leidenschaft und Kundennähe überzeugen.“

Marlene Zeidler-Beck hob insbesondere die Bedeutung der individuellen Gestaltung hervor: „Wohnen ist Ausdruck von Persönlichkeit. Hier wird sichtbar, wie viel Wirkung durch durchdachte Planung, hochwertige Materialien und ein Gespür für die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden entstehen kann.“

Unternehmerin Maria Schröder freute sich über das große Interesse: „Die Open Days bieten eine schöne Gelegenheit, mit unseren Kundinnen und Kunden persönlich ins Gespräch zu kommen, neue Wohnideen zu präsentieren und Inspirationen für individuelle Wohnträume zu geben. Das positive Feedback der Besucher freut uns ganz besonders.“

Die Open Days boten nicht nur Einblicke in aktuelle Wohn- und Einrichtungstrends, sondern auch die Möglichkeit, sich direkt von Fachleuten beraten zu lassen und die verschiedenen Wohnwelten im Schauraum hautnah zu erleben.