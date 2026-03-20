Vor kurzem feierte Ksenia Goldman die Eröffnung ihres Organic Beauty Room in Tulln. Mit der holistischen Behandlungsmethode sorgt sie für ein ganzheitliches Wohlbefinden. Flexible Arbeitszeiten und der Wunsch, ein besonderes Produkt an den Mann / die Frau zu bringen, waren die Beweggründe der Jungunternehmerin sich selbständig zu machen.

Linda Fertl-Bläuel, Bezirksvorsitzende Frau in der Wirtschaft gratulierte mit einem Frühlingsgruß zur Eröffnung und wünscht im Namen der Wirtschaftskammer Tulln alles Gute und viel Erfolg.