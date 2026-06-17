Ort der Begegnung und des Genusses: AgnesBAR in der Vinothek Stift Klosterneuburg wurde feierlich eröffnet

Mit zahlreichen Gästen und einer feierlichen Segnung durch Propst Anton Höslinger wurde die Agnes Wein- & Saftbar offiziell eröffnet. Das wechselhafte Wetter konnte der guten Stimmung keinen Abbruch tun: Zahlreiche Gäste aus Politik und Wirtschaft folgten der Einladung des Stifts Klosterneuburg zur Eröffnung der Agnes Wein & Saftbar, die als neues gastronomisches Angebot der Vinothek Stift Klosterneuburg künftig Wein, Kulinarik und Geselligkeit an einem Ort vereint. Bürgermeister Christoph Kaufmann und Leiter der WKNÖ-Außenstelle Friedrich Oelschlägel gratulierten zur Eröffnung mit einer gemeinsamen Urkunde und würdigten die AgnesBAR als wertvolle Bereicherung für Klosterneuburg. Dem Team wünschten sie für die Zukunft viel Erfolg und zahlreiche zufriedene Gäste. Weingutsleiter Peter Frei betonte die enge Verbindung der AgnesBAR mit stiftseigenem Weinbau. Gemeinsam mit Betreiberin Christina Nachtmann stellte er das Konzept der neuen Wein- und Saftbar vor. Neben ausgewählten Weinen und saisonalen Schmankerln dürfen sich die Gäste künftig auf Verkostungen, Themenabende und weitere Veranstaltungen freuen. Darüber hinaus bietet die AgnesBAR

einen stimmungsvollen Rahmen für private Feiern, Firmenevents und besondere Anlässe. Großen Anklang fanden bereits bei der Eröffnung die angebotenen Köstlichkeiten sowie das moderne Ambiente. Auch der neu gestaltete Gartenbereich wurde von den Gästen trotz des wechselhaften Wetters gerne genutzt und wird insbesondere in den Sommermonaten zum Verweilen einladen.

www.stift-klosterneuburg.at

© Christina Hiptmayr V.l.: Bürgermeister Christoph Kaufmann, Propst Anton Höslinger Can.Reg, AgnesBAR-Chefin Christina Nachtmann, Weingutsleiter Peter Frei, Vizebürgermeisterin Maria Theresia Eder