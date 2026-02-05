Orthopädietechnik in Purkersdorf eröffnet

Seit Kurzem bereichert der Orthopädie Technikbetrieb „ASPA TECH“ das Gesundheits- und Dienstleistungsangebot in der Wienerstraße 8 in Purkersdorf. Inhaber Arxhent Spahija freut sich über den neuen Standort:

„Ich war schon länger auf der Suche nach einem passenden Geschäftslokal – und nun bin ich am unteren Hauptplatz in Purkersdorf fündig geworden. Hier möchte ich meinen Kundinnen und Kunden maßgeschneiderte orthopädische Lösungen anbieten – von individuell angefertigten Prothesen und Orthesen bis hin zu hochwertigen Rehabilitations- und Mobilitätshilfen. Mein Ziel ist es, Menschen dabei zu unterstützen, ihre Beweglichkeit und Lebensqualität nachhaltig zu verbessern.“ Zur feierlichen Eröffnung gratulierten WKNÖ Außenstellenobmann Andreas Kirnberger, Bürgermeister Stefan Steinbichler sowie WKNÖ Außenstellenleiter Ramazan Serttas.