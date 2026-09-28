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Otto Leputsch feierte seinen 85. Geburtstag

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 28.09.2026

Der langjährige Interessensvertreter, Tischlermeister und Bestatter Otto Leputsch aus Bischofstetten feierte am 23. September seinen 85. Geburtstag.

Aus diesem Anlass überbrachten in Vertretung der Wirtschaft Bürgermeister a. D. Reinhard Hager und Vizebürgermeister a. D. Siegfried Dörfler herzliche Glückwünsche.

Sie bedankten sich herzlich für sein langjähriges Engagement und Wirken als Unternehmer und Funktionär.

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© Privat V.l. Siegfried Dörfler, Otto Leputsch, Reinhard Hager und Manfred Leputsch