Padun am Markt eröffnet in Baden

Der Brusattiplatz bleibt eine feste Größe für Genießer und präsentiert sich seit kurzem mit neuer Handschrift. Denn die Gastronomen-Familie Nushi, die in Baden mit dem italienischen Restaurant „Il Cavallino“ für mediterrane Qualität und Gastfreundschaft steht, hat nun auch das ehemalige Fischrestaurant Marktamt übernommen und führt die kulinarische Tradition des Standorts mit dem mediterranen Restaurant „Padun am Markt“ fort.

Mit viel Gespür für hochwertige Zutaten und abwechslungsreiche Küche setzt das Team auf eine breite Palette an Spezialitäten: Im Fokus stehen feine Fischgerichte, ergänzt durch saftige Steaks und Grillvariationen. Kreative Salate, hausgemachte Pasta wie Ravioli Tartufo sowie eine verführerische Dessertauswahl sorgen für genussvolle Akzente und machen den Brusattiplatz einmal mehr zu einem Treffpunkt für alle, die gutes Essen im besonderen Ambiente schätzen.