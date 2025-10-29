Patentanmeldungen steigen von Jahr zu Jahr
Treffpunkt Innovation: Im zweiten Teil ihrer Experteninterview-Serie sprechen die TIP NÖ mit Patentanwalt Martin Müllner über den Schutz des geistigen Eigentums.
Sind Patente in der heutigen Zeit überhaupt noch sinnvoll? Mit dieser Frage startet TIP NÖ-Experte Andreas Kornherr in das Experteninterview zum Schwerpunktthema Patente. „Je mehr erfunden ist, je mehr wir wissen, umso mehr Probleme treten auf, die noch zu lösen sind“, antwortet Patentanwalt Martin Müllner. Ein Beispiel dafür nennt der Experte auch – und zwar die Erfindung des Autos und dessen laufende Weiterentwicklung.
Die Zahl der Patentanmeldungen ist nach wie vor am Steigen. Der größte Vorteil? „Man kann den Preis für das innovative Produkt höher ansetzen und im Idealfall bringt man damit nicht nur die Kosten für die Forschung wieder rein, sondern macht noch zusätzlichen Gewinn“, erzählt Müllner.
Anschauen lohnt sich: Denn der Patentexperte gibt auch Tipps, wie Unternehmen bei der Patentanmeldung am besten vorgehen sollen.
