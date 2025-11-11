Penn GmbH gestaltet Zukunft

Mit dem Spatenstich für den Ausbau des Stratzdorfer Standortes markiert die Firma Penn den nächsten Schritt zur Standortkonsolidierung und Bündelung der Kompetenzen in Niederösterreich.

Der familiengeführte Industriebetrieb, ein am Markt bestens etablierter Produzent von Stahlfertigteilen in der Automobil- und Bauindustrie, schafft mit dem Neubau von zwei Hallen optimale Voraussetzungen für effiziente Abläufe, nachhaltige Prozesse und ein zukunftsfähiges Arbeitsumfeld.

„Wir bauen nicht nur Hallen – wir bauen Zukunft“, betonen die Geschäftsführer Gernot Penn und Horst Huber. Der Spatenstich symbolisiert Zusammenhalt, Vertrauen und Mut und ist ein wichtiger Schritt hin zu einem zukunftsfitten, vereinten Standort Stratzdorf.

Bezirksstellenobmann Thomas Hagmann und Bezirksstellenleiter Holger Lang-Zmeck gratulierten zum Standortausbau und dankten bei dieser Gelegenheit auch für das Engagement der Firma Penn in der Lehrlingsausbildung.

www.penn.at