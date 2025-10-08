Perzplan feiert 25 Jahre

Im Jahr 2000 wagten Thomas Perz und seine Frau mit dem Ingenieurbüro für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft den Schritt in die Selbständigkeit. Heute beschäftigt die Perzplan GmbH 22 MitarbeiterInnen. Im Rahmen der Jubiläumsfeier im Gemeindezentrum St. Egyden überreichten Bezirksstellenobfrau Monika Eisenhuber und Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka eine Dank- und Anerkennungsurkunde an Thomas Perz und wünschten weiterhin viel Erfolg.

© David Rudolf V.l.: Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka, Thomas Perz und Bezirksstellenobfrau Monika Eisenhuber