Pferd und Mensch im Einklang – Betriebsbesuch im Reitstall Schloss Rosenau

Mit viel Herzblut und langjähriger Erfahrung widmen sich Elisabeth Musil und Bianca Layr im Reitverein Schloss Rosenau der harmonischen Verbindung zwischen Mensch und Pferd. Ihre gemeinsam gegründete „Pferd/Mensch Schule“ steht für partnerschaftliches Lernen, Vertrauen und individuelle Förderung.

Elisabeth Musil, gebürtige Schweizerin, bringt rund 40 Jahre Pferdeerfahrung mit. Als Parelli-Instruktorin bietet sie unter dem Namen „Horseconnect“ Reitunterricht für Erwachsene, Pferdetraining, Jungpferdeausbildung sowie Coaching und Beratung an. Zudem ist sie Ansprechpartnerin für hochwertiges Pferdefutter der Marken HBD und St. Hippolyt.

Bianca Layr begeistert mit „PonyConnect“ vor allem junge Pferdefreunde. In kindgerechten Einzelstunden und Workshops vermittelt sie den respektvollen Umgang mit dem Tier.

Die hervorragende Infrastruktur in Schloss Rosenau – mit Reithalle, Viereck, Galoppbahn und großzügigen Außenflächen – schafft ideale Bedingungen für Mensch und Pferd. Das Wohl der Tiere steht dabei stets im Mittelpunkt.

Obfrau Anne Blauensteiner und Stadtrat Thomas Weiss zeigten sich beeindruckt vom Engagement der beiden Pferdefrauen und wünschen weiterhin viel Erfolg und Freude bei der wertvollen Arbeit mit Mensch und Tier.

Kontakte:

Bianca Layr: 0677/ 641 09 2 10

Elisabeth Musil: 0660 /76 2 2 9 49

Websites: www.horseconnect.at | www.ponyconnect.at