Philipp Jandl gewinnt Landeslehrlingswettbewerb der NÖ Dachdecker

Sechs Stunden lang dauerte der mit schwierigen Aufgaben gespickte Landeslehrlingswettbewerb der NÖ Dachdecker, dann standen die Gewinner fest: Philipp Jandl (Ausbildungsbetrieb Brandstetter Dach & Holzbau GmbH; Greinsfurth/Bez. Amstetten) ist Niederösterreichs bester Dachdecker-Lehrling. Er holte sich beim Wettbewerb in der Landesberufsschule (LBS) Langenlois den Sieg, gefolgt von Lucian-Levy Dorn (Ausbildungsbetrieb Rössler Spengler - Dachdecker e.U.; Wilhelmsburg/Bez. St. Pölten) auf dem zweiten und Manuel Buchmeier (Ausbildungsbetrieb Klement Gesellschaft m.b.H. & Co. KG; Grafenegg/Bez. Krems) auf dem dritten Platz.

„Gerade in Zeiten zunehmender Wetterkapriolen wird es immer noch wichtiger, ein sicheres und vor allem stabiles Dach über dem Kopf zu haben“, betont Landesinnungsmeisterin-Stellvertreter und Dachdecker-Berufsgruppensprecher Markus Brandstetter. „Die tollen Leistungen der Lehrlinge beim Wettbewerb zeigen, dass die Weichen für einen bestens qualifizierten Berufsnachwuchs in Niederösterreich gut gestellt sind. Herzlichen Dank allen Lehrlingen und allen Ausbildungsbetrieben für ihr Engagement.“

Als Preis erhielten die drei Erstplatzierten Pokale in Form von Dachdecker-Hämmern in Gold, Silber und Bronze samt Urkunden sowie einen nach Platzierung gestaffelten Geldpreis der Landesinnung. Darüber hinaus konnten sich alle Teilnehmer über Sachpreise von verschiedenen Sponsoren freuen.

© Landesinnung der Dachdecker, Glaser und Spengler NÖ Siegerbild mit „Hammer-Pokalen“ in Gold, Silber und Bronze (v.l.): Lucian-Levy Dorn (2. Platz), Sieger Philipp Jandl und Manuel Buchmeier (3. Platz)

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