Pickerl Express startet Österreichs erste Drive-Thru-Prüfstraße

Seit 1. Juli 2026 betreibt die Pickerl Express GmbH in Gerasdorf bei Wien, nahe dem Einkaufszentrum G3, nach eigenen Angaben die erste Drive-Thru-Prüfstraße Österreichs für die wiederkehrende §57a-Begutachtung.

Angeboten wird die gesetzlich vorgeschriebene §57a-Überprüfung für Pkw und Transporter bis 3,5

Tonnen sowie für Motorräder und Anhänger – mit schnellen Terminen und ganz ohne Reparaturangebot. Geführt wird das Unternehmen von Isabell und Philipp Mertens, die als Quereinsteiger in die Branche gestartet sind und den Ablauf der Begutachtung von Grund auf neu

gedacht haben.

Der zentrale Unterschied zu klassischen Prüfstellen: Bei Pickerl Express gibt es kein Reparaturangebot. Es bestehen weder Kooperationen mit Kfz-Werkstätten noch werden bestimmte Reparaturbetriebe empfohlen. Der Betrieb konzentriert sich ausschließlich auf die Dienstleistung der periodischen Fahrzeugüberprüfung – neutral, ohne wirtschaftliches Eigeninteresse an eventuellen Mängeln. Diese klare Trennung von Prüfung und Reparatur ist in Österreich in dieser Form neu. Das zugrunde liegende Konzept wurde zum Patent angemeldet; das Verfahren ist derzeit noch anhängig.

Kundinnen und Kunden fahren direkt in die Prüfhalle ein und können die Überprüfung live miterleben – für volle Transparenz beim gesamten Ablauf. Durch einen durchgängig digitalen Prozess und optimierte Arbeitsabläufe soll die Überprüfung im Schnitt schneller ablaufen als bei herkömmlichen Prüfstellen. Ein fünfköpfiges Team betreut den Standort, für das die Fahrzeugsicherheit an oberster Stelle steht.

„Die erste Testphase ist abgeschlossen, die Kunden verstehen das Konzept“, so Geschäftsführer Philipp Mertens. Bislang wurde vor allem das B2C-Segment bedient, künftig soll der Fokus stärker auf B2B-Kundinnen und -Kunden liegen. Bereits in Planung ist eine zweite, mehrspurige Prüfstraße im Raum Wien, die bis Mitte 2027 eröffnet werden soll. Langfristig ist vorgesehen, etwa alle ein bis zwei Jahre eine neue Prüfhalle zu eröffnen; auch ein Franchisesystem wird angedacht.

Die ersten fünf Standorte sollen jedoch im Eigenmanagement der Gründer verbleiben.

