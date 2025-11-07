Pizzeria Mia Bella feiert 20jähriges

Die Pizzeria Mia Bella in Mauerbach feiert ihr 20-jähriges Bestehen. Das Lokal hat sich bereits über die Gemeindegrenzen hinaus einen Namen gemacht. Seit zwei Jahrzehnten ist die Pizzeria ein beliebter Treffpunkt für Genießer und Freunde der italienischen Küche.

„Unsere Gäste schätzen die familiäre Atmosphäre und lassen sich von meinem großartigen Team mit liebevoll zubereiteten Spezialitäten verwöhnen“, erzählt Inhaber Eridon Kraja stolz. „Besonders freut uns, dass wir bei einer Umfrage im Bezirk den dritten Platz unter den besten Gastronomiebetrieben belegen konnten – das ist eine wunderbare Bestätigung unserer Arbeit", so der Unternehmer weiter. Es gratulierten WK-Außenstellenobmann Andreas Kirnberger, JW-Bezirksvorsitzende Miriam Scharf und WK-Außenstellenleiter Ramazan Serttas und wünschten weiterhin viel Erfolg.