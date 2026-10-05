Planung zum Angreifen: Niederösterreichs Papierfachhandel lädt zur Kalenderwoche

Ob Termine, Geburtstage oder persönliche Vorhaben: Ein klassischer Papierkalender sorgt für Übersicht und ist im Alltag jederzeit schnell zur Hand. Von 9. bis 18. Oktober rückt die „Woche des Kalenders“ diese Vielfalt in den Mittelpunkt. Rund 40 Fachgeschäfte in Niederösterreich beteiligen sich an der Aktion, die der österreichische Papierhandel vor zwölf Jahren ins Leben gerufen hat.

Andreas Auer, Obmann des niederösterreichischen Papier- und Spielwarenhandels, sieht im analogen Kalender weit mehr als eine Ergänzung zur digitalen Terminplanung: „Er sorgt für Überblick, lässt sich individuell gestalten und ist ohne technische Voraussetzungen jederzeit nutzbar. Gerade diese einfache Handhabung macht ihn für viele Menschen zu einem verlässlichen Begleiter im Alltag.“ Zugleich eigne sich ein Kalender als persönliches Geschenk, das lange in Verwendung bleibt.

Während der Aktionswoche präsentieren die teilnehmenden Betriebe ihr Kalendersortiment für das nächste Jahr. Die Auswahl reicht von kompakten Taschen- und klassischen Buchkalendern bis zu großformatigen Bildkalendern. Wer sich früh entscheidet, hat ausreichend Zeit, Formate, Gestaltung und Ausstattung zu vergleichen und den passenden Kalender für die eigenen Bedürfnisse oder als Geschenk auszuwählen. Als zusätzliche Aufmerksamkeit erhalten Kundinnen und Kunden beim Kalenderkauf im Aktionszeitraum selbstklebende Notizzettel.

Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ (WKNÖ), verbindet die Initiative mit einem klaren Bekenntnis zum Einkauf vor Ort: „Die niederösterreichischen Fachgeschäfte stehen für persönliche Beratung und ein sorgfältig zusammengestelltes Angebot. Wer regional einkauft, unterstützt Betriebe und Arbeitsplätze und hält Wertschöpfung in unseren Regionen.“

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister betont den praktischen Nutzen und die große Vielfalt: „Vom handlichen Taschenkalender bis zum aufwendig gestalteten Bildkalender findet sich für unterschiedliche Lebensbereiche und Vorlieben das passende Produkt. Die Beratung im niederösterreichischen Papierfachhandel hilft dabei, aus dieser Vielfalt gezielt auszuwählen.“

Branche mit regionaler Präsenz

Aktuelle Branchendaten unterstreichen die kleinstbetriebliche Struktur des Papier-, Büro- und Schreibwarenhandels: Laut einer 2026 veröffentlichten Studie des Instituts für Österreichs Wirtschaft (iföw) zählt der PBS-Einzelhandel österreichweit 372 Unternehmen mit 3.338 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 500 Millionen Euro. Der Fachhandel erreicht dabei einen Marktanteil von rund 50 Prozent, die meisten Unternehmen beschäftigen höchstens fünf Personen.

© NLK Filzwieser V.l.: Obmann des NÖ Papier- und Spielwarenhandels Andreas Auer, Gremialgeschäftsführerin Elisabeth Ossberger und Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister

© Andreas Kraus V.l.: WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer, WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Maria Gindl, WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, Fachgruppen-Geschäftsführerin Elisabeth Ossberger und Andreas Auer, Obmann des NÖ Papier- und Spielwarenhandels.

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