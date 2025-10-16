Im Rathaus Korneuburg ging der Informationsabend zur Plattform Kostbares Weinviertel über die Bühne. Zahlreiche Direktvermarkter:innen aus dem Bezirk Korneuburg folgten der Einladung der Leader-Region Weinviertel Donauraum, der Bezirksbauernkammer Korneuburg und der WKNÖ-Bezirksstelle Korneuburg-Stockerau.

Im Zentrum stand das neue Leader-Projekt: Dabei soll die Plattform auch in der Region Weinviertel Donauraum den regionalen Produzent:innen kostenlos zur Verfügung gestellt werden. So soll Konsument:innen der Zugang zu regionalen Lebensmitteln erleichtert und die digitale Sichtbarkeit der Betriebe und Produkte erhöht werden.

Mit dem Einstieg des Weinviertel Donauraums in das Kooperationsprojekt mit den Regionen Weinviertel-Manhartsberg, Weinviertel Ost und Donau NÖ-Mitte entsteht ein starkes Netzwerk für die Sichtbarkeit regionaler Produkte.



