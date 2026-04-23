Plattform KOSTBARES Weinviertel startet im Bezirk

Mit 22. April geht die Plattform KOSTBARES Weinviertel im Bezirk Korneuburg live. Damit wird ein weiterer wichtiger Schritt gesetzt, um regionale Lebensmittel sichtbar zu machen und den Zugang für Konsument:innen deutlich zu erleichtern.

Die Plattform bietet eine gebündelte, digitale Übersicht über das vielfältige Angebot an regionalen Produkten im Bezirk: von frischem Obst und Gemüse über Spezialitäten und verarbeitete Produkte bis hin zu Wein, Säften und Ölen. Gleichzeitig zeigt sie, wo diese Produkte erhältlich sind, direkt in den Hofläden der Produzent:innen, in den regionalen Verkaufsstellen oder den Wochenmärkten der Region.

Regionale Vielfalt auf einen Klick

Ziel des Projekts ist es, die regionale Lebensmittelversorgung zu stärken und die Wege zwischen Produktion und Konsum transparenter zu gestalten. Nutzer:innen können gezielt nach Produkten, Betrieben oder Verkaufsstellen suchen und so bewusst regional einkaufen.

Manfred Weinhappel und Thomas Speigner, Regionssprecher der LEADER-Region Weinviertel Donauraum, unterstreichen: „Die Plattform KOSTBARES Weinviertel macht die Vielfalt regionaler Produkte sichtbar und ermöglicht allen Bewohner:innen der Region einen einfachen Zugang zu qualitativ hochwertigen Lebensmitteln aus dem Weinviertel.“

Starke Partnerschaft für die Region

Das Projekt wurde von der LEADER Region Weinviertel Ost und der LEADER Region Weinviertel Manhartsberg initiiert und gemeinsam mit der LEADER Region Weinviertel Donauraum weiterentwickelt. Mit dem Start im Bezirk Korneuburg wächst die Plattform nun deutlich und bindet zahlreiche neue Betriebe aus der Region ein.

Hannes Zehetner, Obmann der Bezirksbauernkammer Korneuburg, unterstreicht: „Die Plattform hilft bäuerlichen Betrieben, mehr Wertschöpfung zu erzielen und neue Kundinnen und Kunden zu gewinnen.“

Andreas Minnich, Obmann der Wirtschaftskammer Bezirksstelle Korneuburg-Stockerau, ergänzt: „Die Plattform KOSTBARES Weinviertel verbindet Digitalisierung mit regionaler Wertschöpfung. Es stärkt Betriebe entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Mehr als eine Produktplattform

Neben der Produzenten- und Verkaufsstellensuche bietet die Plattform auch eine Sammlung regionaler Rezepte und Informationen zu saisonalen Lebensmitteln. Damit wird sie zu einer umfassenden Inspirationsquelle für eine bewusste, nachhaltige Ernährung.

Jetzt entdecken und mitmachen

Wer das Weinviertel nicht nur entdecken, sondern laufend neu erleben möchte, findet auf den Social-Media-Kanälen (Facebook https://www.facebook.com/kostbar.weinviertel/ und Instagram kostbares.weinviertel) regelmäßig Inspiration.