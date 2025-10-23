Die Polytechnische Schule Mank|Melk zu Besuch in der WKNÖ-Bezirksstelle Melk

Ein spannender Einblick in die Welt des Unternehmertums erwartete kürzlich die Schülerinnen und Schüler der Polytechnischen Schule Mank|Melk. Im Rahmen eines Workshops in der WKNÖ-Bezirksstelle Melk setzten sie sich intensiv mit den ersten Schritten in Richtung Selbstständigkeit auseinander.

WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer informierte die Jugendlichen über zentrale rechtliche und organisatorische Themen, die bei einer Unternehmensgründung eine wichtige Rolle spielen – von Gewerbe- und Betriebsanlagenrecht bis hin zu Sozialversicherung und Steuerrecht. „Es ist beeindruckend, mit welchem Engagement und welcher Neugier die jungen Menschen an das Thema Gründung herangehen“, sagte Hofbauer und zeigte sich begeistert vom Interesse der Teilnehmer:innen. Er wünscht den Schülerinnen und Schülern alles Gute und auch viel Erfolg bei der Suche nach einem geeigneten Lehrstellenplatz.