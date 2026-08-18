Positionierung & Zielgruppen: Alexandra Vukits in der WK Mödling

Zu einem persönlichen Austausch begrüßte Andrea Lautermüller, Leiterin der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Mödling, kürzlich die Unternehmerin Alexandra Vukits von A-Class Marketing in der Bezirksstelle Mödling.

Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die Bedeutung einer klaren Positionierung und die gezielte Analyse der eigenen Zielgruppen. Denn gerade für Unternehmen ist es entscheidend zu wissen, wen sie mit ihren Angeboten erreichen möchten und wie sie sich im Wettbewerb klar und authentisch positionieren können.

Alexandra Vukits unterstützt mit A-Class Marketing Unternehmen dabei, ihre Stärken und Besonderheiten herauszuarbeiten, die passenden Zielgruppen zu definieren und diese gezielt anzusprechen. Dabei geht es nicht nur darum, online präsent zu sein, sondern vor allem darum, mit der richtigen Botschaft die richtigen Menschen zu erreichen. Auch Google Ads können dabei gezielt eingesetzt werden, um potenzielle Kundinnen und Kunden genau in dem Moment anzusprechen, in dem sie nach einem passenden Angebot suchen.

Der Austausch bot Gelegenheit, Erfahrungen aus der unternehmerischen Praxis zu teilen und aktuelle Entwicklungen im Marketing zu diskutieren. „Eine klare Positionierung und ein gutes Verständnis für die eigene Zielgruppe sind wichtige Grundlagen für erfolgreiches Marketing. Der Austausch mit Unternehmerinnen wie Alexandra Vukits zeigt, wie vielfältig und professionell die Betriebe in unserem Bezirk aufgestellt sind“, so Lautermüller.

Linktipp: www.a-class-marketing.at