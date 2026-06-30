Positive Leadership: Erfolgreiche Führung beginnt bei der eigenen Haltung

Unter dem Motto „Starke Frauen – stärken Frauen“ luden die beiden Bezirksvorsitzenden von Frau in der Wirtschaft, Gabriele Jüly (Bruck/Leitha) und

Vera Sares (Schwechat), zu einem inspirierenden Impulsvortrag zum Thema Positive Leadership ein. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie moderne Führung Engagement, Motivation und Leistungsfähigkeit nachhaltig stärken kann.

Die beiden Vortragenden Monica Philipp und Daniela Fuchs begeisterten die Teilnehmerinnen mit einem praxisnahen und inspirierenden Vortrag. Anhand konkreter Beispiele und interaktiver Übungen zeigten sie auf, dass Positive

Leadership weit mehr ist als ein kurzfristiger Trend – vielmehr ist es eine Haltung,

die Vertrauen schafft, Potenziale entfaltet und den Unternehmenserfolg nachhaltig

stärkt.

Gerade in Zeiten, in denen Mitarbeiterbindung, Wertschätzung und eine positive

Unternehmenskultur immer wichtiger werden, bot die Veranstaltung zahlreiche

Denkanstöße und wertvolle Impulse für den Führungsalltag. Der intensive Austausch zeigte einmal mehr, wie groß das Interesse an zeitgemäßer und wirksamer Führung ist.

Ein besonderer Dank gilt unserem Sponsor, der Volksbank Wien, insbesondere Frau Gabriele Hamernik und Frau Petra Hödl, die mit einem köstlichen Frühstück für einen gelungenen Rahmen sorgten und die Veranstaltung großzügig unterstützten. Ihr Engagement trug wesentlich dazu bei, dass neben dem fachlichen Input auch der persönliche Austausch und die Vernetzung der Unternehmerinnen nicht zu kurz kamen.

Positive Leadership macht deutlich: Erfolgreiche Führung beginnt bei der eigenen

Haltung – und genau darin liegt der Schlüssel zu engagierten Teams und starken

Unternehmen, so Vera Sares.



© Privat

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