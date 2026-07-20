Powerfrauen mit (Wohn-)Konzept

Der Traum von der Selbständigkeit führte zwei langjährige Kolleginnen zur Gründung von InnenLeben – Interior-Design by J&J.

Die beiden ausgebildeten Interior Designerinnen entwickeln individuelle Wohn- und Raumkonzepte für Privat- und Gewerbekunden und begleiten ihre Auftraggeber von der ersten Idee bis zur Umsetzung.

Neben Planung und 3D-Visualisierung umfasst ihr Angebot auch die Erstellung von Einrichtungskonzepten, der damit zusammenhängenden Erstellung von Einkaufslisten sowie die Koordination mit Professionisten.

Kundinnen und Kunden können dabei selbst aktiv werden oder die Umsetzung begleiten. Besonderen Wert legen sie dabei auf eine niederschwellige Erstberatung, um die Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kunden frühzeitig in die Konzeptentwicklung einfließen zu lassen.

Das Unternehmen ist in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland tätig und bietet sowohl persönliche als auch Online-Beratungen an.

www.innenleben-design.at