Praxis, Genuss und starke Partnerschaften an der HLW Biedermannsdorf

Im Zuge der Prüfungsessen an der HLW Biedermannsdorf kamen Vertreter:innen der Wirtschaftskammer Niederösterreich mit der Schulleitung zusammen, um sich über die enge Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft auszutauschen. Mit dabei waren WK-Mödling-Obmann Martin Fürndraht, sein Stellvertreter Philipp Sladky, Leiterin Andrea Lautermüller sowie EPU-Sprecherin Michaela Habinger.

Im Mittelpunkt standen der praxisnahe Unterricht, die Bedeutung regionaler Vernetzung sowie der direkte Austausch zwischen Ausbildung und Wirtschaft. Die HLW Biedermannsdorf – als 1. NÖ Genussschule – verbindet moderne Ausbildungswege mit einem starken Fokus auf Qualität, Regionalität und Praxisbezug.

Mit ihren vielfältigen Ausbildungsangeboten und der engen Kooperation mit regionalen Betrieben schafft die Schule beste Voraussetzungen für einen erfolgreichen Einstieg in die Berufswelt.