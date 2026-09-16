Praxiseröffnung in Retz: Neues Angebot für Familien, Paare und Einzelpersonen

Kürzlich wurde die neue Praxis von Maria Fehringer im Wohnquartier Retz eröffnet. Die diplomierte Lebens- und Sozialberaterin hat sie auf familiäre und Beziehungsthemen spezialisiert und bietet Unterstützung für Familien, Paare sowie Einzelpersonen in herausfordernden Lebenssituationen an. Die Einladung zur Eröffnung stand ganz im Zeichen des Kennenlernens und des persönlichen Austausches

In ihrer Begrüßung bedankte sich Maria Fehringer bei allen Gästen für ihr Kommen. Sie stellte ihr Tätigkeitsfeld vor und erläuterte die vielfältigen Möglichkeiten der psychosozialen Beratung und Familienbegleitung. Besonderes Augenmerk legte sie auf die Abgrenzung zu anderen Berufsgruppen im psychosozialen Bereich, insbesondere zu Psychologinnen und Psychologen sowie Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Dabei betonte sie die wichtige Rolle der Lebens- und Sozialberatung als Unterstützungsangebot für Menschen in schwierigen Lebensphasen.

Unter den Ehrengästen befand sich auch die Retzer Vizebürgermeisterin Claudia Schnabl. Sie begrüßte die Ansiedlung der neuen Praxis und hob den Mehrwert des zusätzlichen Beratungsangebots für die Region hervor. Gerade in Zeiten steigender gesellschaftlicher und familiärer Herausforderungen sei ein Unterstützungsangebot „vor der Haustür“ von großer Bedeutung.

Die Wirtschaftskammer Niederösterreich war durch FiW-Bezirksvorsitzende Bettina Heinzl sowie Bezirksstellenleiter Julius Gelles vertreten. Beide würdigten den Schritt in die Selbstständigkeit und unterstrichen den Mut, der für die Gründung eines eigenen Unternehmens erforderlich ist. Gleichzeitig verwiesen sie auf die hohen fachlichen und persönlichen Anforderungen, die Lebens- und Sozialberaterinnen und Lebens- und Sozialberater erfüllen müssen, um das Gewerbe ausüben zu dürfen.

Mit der neuen Praxis im Wohnquartier Retz wird das regionale Beratungsangebot um eine weitere wichtige Anlaufstelle erweitert. Die Eröffnungsfeier bot den Besucherinnen und Besuchern die Gelegenheit, die Räumlichkeiten kennenzulernen, sich über das Leistungsangebot zu informieren und mit der Gründerin persönlich ins Gespräch zu kommen.