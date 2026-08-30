„Profihand“ vermittelt geprüfte Handwerks- und Notdienstbetriebe

Mit „Profihand“ wurde in Eichgraben ein neues Unternehmen gegründet, das die Vermittlung von gewerbeberechtigten Handwerksbetrieben und Notdiensten zum Ziel hat. Gründer und Installateurmeister Dennis-Cristian Lungana stellte das Konzept seiner Plattform Vertretern der WKNÖ-Außenstelle Purkersdorf vor.

Nach Angaben des Unternehmers werden über die Plattform ausschließlich Betriebe vermittelt, deren Gewerbeberechtigung im Gewerbeinformationssystem Austria (GISA) aufrecht ist. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Vermittlung von Handwerks- und Notdienstleistungen, bei denen Kundinnen und Kunden oftmals kurzfristig Unterstützung benötigen.

Die Plattform soll dazu beitragen, die Suche nach qualifizierten Fachbetrieben zu erleichtern. Zum Start richtet sich das Angebot an Installationsbetriebe in Wien und Niederösterreich.

Im Rahmen des Austauschs wurden die Hintergründe der Unternehmensgründung sowie aktuelle Herausforderungen im Bereich der Vermittlung von Handwerks- und Notdienstleistungen erörtert. Dabei standen insbesondere Transparenz, Nachvollziehbarkeit und die Zusammenarbeit mit regionalen Fachbetrieben im Mittelpunkt.

Die WKNÖ-Außenstelle Purkersdorf gratuliert Dennis-Cristian Lungana zur Unternehmensgründung und wünscht ihm viel Erfolg für die weitere Entwicklung von „Profihand“. Weitere Informationen sind unter www.profihand.at verfügbar.