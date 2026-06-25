PTS Baden präsentierte Übungsfirmen

In der Polytechnischen Schule (PTS) Baden findet jedes Jahr im Juni die Fachabschlussprüfung für alle Fachbereiche statt. Bei dieser können die Schüler ihr erlerntes Wissen über den gewählten Fachbereich unter Beweis stellen. Der Fachbereich Büro/Handel präsentierte namhaften Vertretern der Badener Wirtschaft ihr Projekt „Übungsfirma“, bei welchem sie ein fiktives Unternehmen gründeten. „Vielleicht werden es gerade diese Schüler sein, die nach ihrer erfolgreichen Lehre künftig ein Unternehmen gründen?“, so Projektleiterin Roswitha Geyss. Auch die anderen Fachbereiche schlossen das Schuljahr mit äußerst gelungenen Projekten ab. So fertigten die „Metaller“ Hämmer in zahlreichen Arbeitsschritten an, Holz/Bau präsentierte dem Unternehmen Schwarzott ihre Schragen, der Fachbereich Gesundheit/Schönheit/Soziales verwöhnte mit Handmassagen und Maniküre und der Fachbereich Tourismus bekochte 14 Personen mit einem anspruchsvollen Menü. Besonders erfreut zeigt sich Direktorin Barbara Kogler-Keil mit ihrem gesamten Team, dass fast alle Schülerinnen und Schüler der PTS Baden eine passende Lehrstelle oder eine weiterführende Schule gefunden haben.

© zVg Ulrike List (WKNÖ-Bezirksstellenausschuss), Projektleiterin Roswitha Geyss, Hayrunnisa, Sophie K., Sophie F., Maya, Tymofii, Simeon und Konstantin sowie WKNÖ-Bezirksstellenobmann Sebastian Makoschitz-Weinreich

2. Reihe: Dominik Navrkal, WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Marquardt und PTS Baden-Direktorin Barbara Kogler-Keil

