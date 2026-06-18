PTS Pernitz: Engagierter Partner für die Fachkräfte von morgen

Im Rahmen eines Besuchs an der Polytechnischen Schule Pernitz durfte sich Bezirksstellenleiterin mit den Lehrerinnen über aktuelle Themen rund um Berufsorientierung, Lehrlingsausbildung und die Zusammenarbeit mit den regionalen Betrieben austauschen.

Die Schule, die heuer ihr 60-jähriges Jubiläum feiert, ist ein wichtiger Partner für die Wirtschaft im Piestingtal. Besonders im Bereich der Lehrlingsausbildung leistet die PTS einen wertvollen Beitrag, indem sie Jugendliche auf den Einstieg in die Arbeitswelt vorbereitet und ihnen Perspektiven für ihre berufliche Zukunft aufzeigt.

Die PTS Pernitz engagiert sich zudem aktiv bei Projekten der Mitarbeitermarke 2.0 und bringt sich regelmäßig bei Vernetzungsformaten wie „Piestingtaler Wirtschaft trifft Schule“ ein.