PTS-Skills Austria in Horn

Die PTS-Skills Austria, der österreichweite Leistungswettbewerb der Polytechnischen Schulen, fand für den Fachbereich Handel/Büro heuer erstmals in Horn statt. 17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen Bundesländern stellten dabei ihr praktisches Können und theoretisches Wissen unter Beweis. Gefordert waren unter anderem Kundengespräche, kaufmännische Abläufe und Buchhaltung. Die abschließende Siegerehrung, bei der Bezirksstellenobfrau Margarete Jarmer auch zahlreiche Ehrengäste begrüßen durfte, fand im Festsaal der Wirtschaftskammer Horn statt.

© Eduard Reininger V.l.: WKNÖ-Bezirksstellenobfrau Margarete Jarmer, Schulqualitätsmanagerin Eva Roßkopf, Sonja Pöchhacker (2. Platz, PTS Scheibbs), damaliger Abteilungsleiter Alfred Grünstäudl (Bildungsregion 1 der NÖ Bildungsdirektion), Lara Dorfer (1. Platz, PTS Tamsweg), Brigitte Schuckert (Bildungsdirektion NÖ), Schulleiter Thomas Lederer (PTS Horn), Florian Wagner (3.Platz, PTS Reutte), Franziska Schuster (PTS Krems) und AK-Bezirksstellenleiter Andreas Riedl