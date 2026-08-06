PTS-Skills Austria in Horn
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Aktualisiert am 06.08.2026
Die PTS-Skills Austria, der österreichweite Leistungswettbewerb der Polytechnischen Schulen, fand für den Fachbereich Handel/Büro heuer erstmals in Horn statt. 17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen Bundesländern stellten dabei ihr praktisches Können und theoretisches Wissen unter Beweis. Gefordert waren unter anderem Kundengespräche, kaufmännische Abläufe und Buchhaltung. Die abschließende Siegerehrung, bei der Bezirksstellenobfrau Margarete Jarmer auch zahlreiche Ehrengäste begrüßen durfte, fand im Festsaal der Wirtschaftskammer Horn statt.