Punsch, Plausch & Perspektiven – Junge Wirtschaft zu Gast im Linko Bräu

Ein Abend voller Austausch, Genuss und Inspiration: Die Junge Wirtschaft Lilienfeld lud zum vorweihnachtlichen Punschstand in die Brauerei Linko in Traisen. Zahlreiche Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer aus dem Bezirk nutzten die Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre neue Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen zu teilen. Inhaber Moritz Hübl gewährte spannende Einblicke in die Kunst des Bierbrauens und bei einer exklusiven Bierverkostung ließen die Gäste den Abend gemütlich ausklingen.

© WKNÖ Inhaber Moritz Hübl (3. Reihe: 2.v.l.) und JW-Bezirksvorsitzender Lukas Zöchling (1. Reihe: 2. v.l.), gemeinsam mit den Jungunternehmerinnen und Jungunternehmern des Stammtisches.