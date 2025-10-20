Raiffeisenbank ehrt MitarbeiterInnen

Die Raiffeisenbank Region Wiener Alpen eGen ehrte ihre langjährigen MitarbeiterInnen und lud zum Dienstjubiläumsfrühstück in den Berggasthof der Familie Scharfegger auf der Rax ein. Seitens der Wirtschaftskammer NÖ überreichten Bezirksstellenobfrau Monika Eisenhuber und Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka die Urkunden an die Jubilare und wünschten weiterhin viel Erfolg und alles Gute.

© Karin Lachawitz Im Bild die geehrten MitarbeiterInnen mit den Gratulanten.