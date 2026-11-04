Raiffeisenbank ehrt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die Raiffeisenbank Region Wiener Alpen eGen lud zum „Gemeinsamen Frühstück“ ein und ehrte ihre langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Berggasthof von Barbara Raml auf der Mönichkirchner Schwaig.

Seitens der Wirtschaftskammer NÖ Bezirksstelle Neunkirchen überreichten Bezirksstellenobfrau Monika Eisenhuber und Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka die Urkunden an die Jubilare und wünschten weiterhin alles Gute für die Zukunft.