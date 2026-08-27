Raika Gramatneusiedl

Mit der Eröffnung ihrer neuen Filiale setzt die Raiffeisenbank Region Schwechat ein starkes Zeichen für die Zukunft der Region und unterstreicht ihr langfristiges Bekenntnis zum Standort Gramatneusiedl. „Eine regionale Bank ist ein wichtiger Partner für unsere Unternehmen und Gemeinden“, betont Mario Freiberger, Außenstellenleiter der Wirtschaftskammer Schwechat – der im Rahmen der Eröffnungsfeierlichkeiten dem gesamten Team herzlich gratulierte.

Raiffeisenbank Region Schwechat, Bankstelle Gramatneusiedl



