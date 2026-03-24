Rathauscafe in Purkersdorf eröffnet
Purkersdorf
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Aktualisiert am 24.03.2026
Am Purkersdorfer Hauptplatz hat das neue Rathauscafé seine Türen geöffnet. Die neuen Betreiber, Johannes Klugmayer und Clemens Putz, haben das frühere Lokal „Dropin“ übernommen und in ein modernes Kaffeehaus verwandelt. Die Gäste dürfen sich auf hausgemachte Mehlspeisen, kleine Köstlichkeiten einen großen Schanigarten mitten am Hauptplatz und eine gemütliche Atmosphäre freuen, die zum Verweilen einlädt. Zur Eröffnung gratulierten WK-Außenstellenobmann Andreas Kirnberger, Bürgermeister Stefan Steinbichler, WK-Ausschussmitglied Anja Rechberger, FiW-Bezirksvorsitzende Astrid Wessely und WK-Außenstellenleiter Ramazan Serttas und wünschten viel Erfolg.