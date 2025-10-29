Raum für Träume

Die junge Frau dreht sich langsam vor dem bodentiefen Spiegel, während das Licht der Nachmittagssonne den zarten Tüll ihres Kleides zum Schimmern bringt. Neben ihr steckt Schneiderin Andrea geduldig eine Falte, richtet den Schleier, fragt nach dem Sitz der Taille. „Wir nehmen uns so viel Zeit, wie es braucht“, sagt die Fachkraft, „denn das Kleid soll perfekt sein.“ Beratung, Geduld und ein sicheres Auge für den perfekten Auftritt – all das macht das Einkaufserlebnis bei Steinecker in Randegg aus – und bekommt bald noch mehr Raum.

Mehr Service. Mehr Mode

„Wir brauchen mehr Platz, denn wir wollen für unsere Kundinnen und Kunden die Bühne vergrößern und noch mehr Beratungs- und Servicequalität bieten“, erklärt Gottfried Steinecker, geschäftsführender Gesellschafter, während er die Baupläne aufruft. Rund 2,5 Mio. Euro fließen in die Erweiterung des Traditionshauses. Ab November wächst die Betriebsfläche auf 4.000 Quadratmeter, verteilt auf drei neue Ebenen.

Das Erdgeschoß des neuen Anbaus ist für die Anlieferung sowie das Lebensmittellager des angeschlossenen Sparmarkts vorgesehen. In den beiden oberen Stockwerken entstehen zusätzliche Mode-Verkaufsflächen, neue Personalräume und ein Lager. „Wir möchten, dass unsere Gäste ankommen, vielleicht im Bistro frühstücken und dann in Ruhe ihr Brautkleid oder den Hochzeitsanzug aussuchen – und danach gleich den Einkauf fürs Abendessen erledigen. Von A wie Apfel bis Z wie Zylinder“, meint Steinecker lächelnd.

Nachhaltige Lösungen

Ein zentrales Bekenntnis gilt der Nachhaltigkeit: Auf dem Dach wird eine großflächige Photovoltaikanlage installiert, LED-Technik senkt den Stromverbrauch. „Wir setzen auf heimische Betriebe und nachhaltige Lösungen. Das ist für uns kein Trend, sondern Verantwortung.“ Dass ein NÖ Familienunternehmen in unsicheren Zeiten so entschlossen investiert, versteht er auch als Botschaft an die Branche: „Der stationäre Handel hat Zukunft – wenn man Service, Qualität und Innovation konsequent kombiniert.“ Über 260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen diese Philosophie mit, darunter 25 Lehrlinge, die in den Bereichen Schneiderei, Verkauf und Büro ausgebildet werden.

Seit 1910 verbindet Steinecker Tradition mit Moderne. Heute gilt das Haus als Marktführer für Braut- und Bräutigammode in Österreich. „Wir investieren nicht nur in ein Gebäude, sondern in die Zukunft – mit Mut, Verantwortung und dem festen Glauben an die Stärke des stationären Handels.“

www.steinecker.at