RE:Style by Nathalie Scheuch: Second-Hand-Mode mit Stil, Persönlichkeit und Nachhaltigkeit

Mit RE:Style by Nathalie Scheuch bereichert seit Dezember 2025 ein besonderes Second-Hand-Geschäft die Hollabrunner Einkaufslandschaft. In ihrem Geschäftslokal in der Sparkassegasse bietet Nathalie Scheuch eine vielfältige Auswahl an Mode und Accessoires und setzt dabei bewusst auf Nachhaltigkeit, Individualität und persönliche Beratung.

Das Sortiment umfasst Textilien und Schuhe für Damen und Herren und reicht von Retro-Stücken bis hin zu aktueller Mode. Auch Ballkleider, Hochzeitskleider, Handtaschen und Accessoires sind im Angebot. Ergänzt wird das Sortiment durch handgefertigte Produkte wie etwa Modeschmuck, die ebenfalls im Geschäft erhältlich sind.

Besonderen Wert legt die Inhaberin auf ein flexibles und kundenorientiertes Konzept: Waren werden angekauft, auf Kommissionsbasis verkauft und auch Spenden gerne entgegengenommen. Alle Stücke können direkt vor Ort in den Umkleidekabinen anprobiert werden, was den Einkauf zu einem persönlichen und unkomplizierten Erlebnis macht.

Die Kundinnen und Kunden kommen vor allem aus dem Raum Hollabrunn, aber auch aus Stockerau und sogar aus Wien. Das zeigt, dass sich RE:Style by Nathalie Scheuch längst über die Region hinaus einen Namen bei Menschen gemacht hat, die auf der Suche nach besonderen Einzelstücken und nachhaltiger Mode sind.

"Second Hand hat mich schon immer fasziniert – besonders das Stöbern nach ausgefallenen und besonderen Stücken", sagt Nathalie Scheuch. Gerade diese Freude am Entdecken mache den Reiz ihres Geschäfts aus und unterscheide Second-Hand-Mode von herkömmlichem Einkauf.

Auch der Nachhaltigkeitsgedanke spielt für die Unternehmerin eine zentrale Rolle: "Ich bin gegen die Wegwerfgesellschaft – und was ist nachhaltiger als Second Hand?" Mit dieser Haltung verbindet sie modisches Bewusstsein mit verantwortungsvollem Konsum und schafft ein Angebot, das Zeitgeist und Umweltbewusstsein gleichermaßen anspricht.

© WKNÖ V.l.: Bezirksstellenausschussmitglied Reinhard Indraczek, Nathalie Scheuch, FIW-Bezirksvorsitzende Bettina Heinzl



