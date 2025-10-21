Regelmäßige Überprüfung von Betriebsanlagen - Infoabend

In Zusammenarbeit mit der Bezirkshauptmannschaft Bruck/Leitha bot die WKNÖ-Bezirksstelle ihren Mitgliedern kürzlich Infos zum Thema "regelmäßige Überprüfung von Betriebsanlagen".

Lehan Begzati informierte dabei als zuständiger Fachgebietsleiter der BH Bruck über das Thema aus Sicht der Anlagenbehörde.

Im Anschluss bot Harald Fischer vom Betriebsanlagenservice der WKNÖ einen Überblick über die praktische Vorgangsweise für eine konforme Überprüfung der Betriebsanlagen.

Zahlreich Mitglieder nutzten die Gelegenheit, sich über dieses Thema entsprechend zu informieren und individuelle Problemstellungen mit den Referenten zu diskutieren.