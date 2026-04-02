ReiseBeratung Thomas Hagen – neu in Großstelzendorf

Reiseexperte Thomas Hagen bietet Reiseplanung „nach Dienstschluss“ an. Das Konzept dahinter: Für die Reiseplanung muss man sich nicht freinehmen, sondern kann sich abends nach der Arbeit beraten lassen.

Erworben hat sich der Touristiker seine Kenntnisse nicht nur durch seine Ausbildung, sondern auch durch langjährige Praxis – sowohl als Mitarbeiter in Reisebüros, als auch als Reisender selbst.

Spezialisiert ist Thomas Hagen auf den Indischen Ozean (Mauritius, Seychellen, Malediven, Philippinen, Thailand, Bali, Australien…), kennt aber durch seine Reisen auch Europa aus eigener Erfahrung. Reiselustige kontaktieren Thomas Hagen telefonisch (+43 670 70 71 710, auch WhatsApp) oder per Mail (thomas.hagen@reiseberatung.at).



