Reisebüro Kuoni feiert das 30-jährige Firmenjubiläum

Was vor 30 Jahren mit Georg Wenisch als Ein-Personen-Unternehmen in der Agnesstraße in Klosterneuburg begann, hat sich im Laufe der Jahre zu einem etablierten Reiseanbieter entwickelt. Heute ist das Unternehmen in bester Lage in der Kernzone am Stadtplatz in Klosterneuburg angesiedelt und steht für Kompetenz, Kundennähe und langjährige Erfahrung in der Reisebranche.

Anlässlich des 30-jährigen Firmenjubiläums überreichten WKNÖ-Außenstellenobmann Markus Fuchs eine Urkunde der Wirtschaftskammer Niederösterreich sowie WKNÖ-Außenstellenleiter Friedrich Oelschägel eine Urkunde der WKNÖ-Fachgruppe der Reisebüros an Firmeninhaber Georg Wenisch und gratulierten herzlich zum erfolgreichen Firmenjubiläum.

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Kuoni Reisen Klosterneuburg, Reisebüro