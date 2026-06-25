Renate Moser zur Kommerzialrätin für die Statistik bestellt!

Die engagierte Gerasdorfer Unternehmerin wurde kürzlich zur Kommerzialrätin für die Statistik bestellt.

Die Ehrung wurde von Staatssekretär Alexander Pröll m Bundeskanzleramt vorgenommen!

Unter dem Motto: “Nichts ist unmöglich” verwirklicht Renate Moser mit ihrem Reisebüro seit 25 Jahren Urlaubsträume.

2001 als kleiner Familienbetrieb gegründet, vergrößerte sich der Betrieb im Zentrum von Gerasdorf auf der Leopoldauerstraße mittlerweile auf ein 7- köpfiges Team.

Das Unternehmen wurde bereits als TOP- Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet, denn Ausbildung junger Menschen hat einen großen Stellenwert im Reisebüro Moser und das Unternehmen bildete bereits etliche Lehrlinge aus.

Seit 2020 vertritt sie die Interessen ihrer Branchenkolleg:innen als Ausschussmitglied in der Fachgruppe der Reisebüros.

Immer aktiv und voller Power engagiert sie sich bei regionalen wirtschaftlichen Events!

Wir gratulieren herzlichst zur Auszeichnung!