Robert Kardos übernimmt Asperlkeller

Der gebürtige Stockerauer Robert Kardos, der 42 Jahre Berufserfahrung im Gastgewerbe vorweisen kann, übernahm kürzlich den renommierten Heurigen „Asperlkeller“ in Unterrohrbach. „Gemeinsam mit meiner Familie möchte ich das Lokal ab jetzt ganzjährig betreiben“ so der Gastronom, der bereits über ein Vierteljahrhundert ein Lokal in der Wiener Innenstadt geführt hat.

Viele Stammgäste besuchen schon seit Jahrzehnten den idyllisch gelegenen Heurigen und freuen sich über den Fortbestand des Traditionslokals!

Der neue Wirt Robert Kardos möchte vieles belassen, aber auch einige Änderungen vornehmen. Unter anderem hat er schon viele Ideen für die Speisekarte. Bald werden noch mehr saisonale Speisen und regionale Zutaten angeboten werden.