Egal wie jung oder alt, egal wie langsam oder schnell, egal ob allein oder im Team! Der Tullner Rosenarcadelauf presented by Raiffeisen bietet für ALLE die Möglichkeit sich sportlich zu bewegen.

Am Mittwoch, den 1. Juli 2026 ist es wieder soweit!

Mittlerweile gilt der Rosenarcadelauf als Fixpunkt im Tullner Veranstaltungskalender und sportliches Highlight des Sommers. Über 1.000 Laufbegeisterte aus der gesamten Region werden erwartet, um in den verschiedenen Bewerben an den Start zu gehen.

Wer lieber anfeuert als selbst läuft, darf sich auf ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm freuen: Die SPORTUNION Tulln begeistert mit einer mitreißenden Sportaerobic-Show, dazu gibt’s Musik, Moderation und kulinarische Schmankerl von LaMorra – beste Stimmung ist garantiert!

Der Tullner Rosenarcadelauf punktet durch seine abwechslungsreiche Streckenführung und die einzigartige Stimmung entlang der Strecke. Das engagierte Organisationsteam der SPORTUNION Tulln steckt bereits mitten in den Vorbereitungen für die 14. Auflage dieses beliebten Laufevents.

Es stehen 8 Bewerbe zur Auswahl!

Den Höhepunkt der Veranstaltung bildet der Hauptlauf über 9,6 km, der um 19.30 Uhrbeginnt. Zeitgleich startet auch der Staffellauf (3 x 3,2 km). In bewährter Manier wird auch wieder „Tullns schnellste Firma“ gesucht. In dieser Wertung erhalten alle im Bezirk Tulln sesshaften Firmen die Möglichkeit, sich untereinander zu messen.

Um "Tullns schnellste Firma" zu werden, müssen 3 Mitarbeiter derselben Firma nominiert werden und der Firmenname bei der Anmeldung bekannt gegeben werden. Gewertet werden die 3 schnellsten Firmenstaffeln in den Klassen männlich, weiblich und mixed.

Im Anschluss an die Bewerbe findet die große Siegerehrung auf der Eventbühne am Hauptplatz statt, wo die Gewinnerinnen und Gewinner aller Klassen mit Pokalen ausgezeichnet werden.

Wann: 01.07.2026, Start um 19.30 Uhr

Wo: 3430 Tulln, Hauptplatz

Rahmenprogramm ab 16 Uhr am Hauptplatz

Anmeldung & Infos auf www.rosenarcadelauf.at

Die Wirtschaftskammer Tulln drückt die Daumen und wünscht viel Spaß beim sportlichen After-Work-Event Tulln!