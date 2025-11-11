Rossatzer Wirtschaft – Vernetzung als Erfolgsfaktor

Regionale Netzwerke sind wertvoll und lassen sich am besten direkt vor Ort knüpfen. Beim Business Lunch im Landgasthaus Essl in Rührsdorf trafen sich etablierte Unternehmer:innen und innovative Start-Ups der Marktgemeinde Rossatz-Arnsdorf, um sich in entspannter Atmosphäre auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen und gemeinsam über aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen zu diskutieren.

„Mit unseren Vernetzungstreffen wollen wir den Dialog fördern. Es ist wichtig, dass sich die Wirtschaft in der Region gegenseitig stärkt“, betonte Bezirksstellenobmann Thomas Hagmann. „Und wenn mal der Schuh drückt: Melden Sie sich bei uns – wir helfen gerne mit unserer Expertise“, ergänzte Bezirksstellenleiter Holger Lang-Zmeck im Talk mit den Unternehmer:innen.

© WKNÖ V.l.: Bgm. Josef Wildam, Gastgeberin Marie-Theres Essl (Landgasthof Essl), Harald Schindlegger (Strandgut Rossatzbach), Bezirksstellenobmann Thomas Hagmann



