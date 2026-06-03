Sägewerk Martin Wiesmüller: Familienbetrieb mit langer Tradition

Im Sägewerk Martin Wiesmüller in Griesbach bei Litschau wird Familientradition seit vier Generationen gelebt. Die Wurzeln des Unternehmens reichen bis ins Jahr 1666 zurück. 1880 wurde der Sägebetrieb aufgenommen, 1996 am heutigen Standort neu errichtet. Seit 2017 führt Martin Wiesmüller den Betrieb in vierter Generation gemeinsam mit seiner Gattin weiter. Nach seiner Ausbildung als Holz- und Sägetechniker sowie Zimmerer sammelte er in verschiedenen holzverarbeitenden Betrieben wertvolle Erfahrung, die er heute in sein Unternehmen einbringt.

Das Sägewerk Martin Wiesmüller steht für Flexibilität, Qualität und Regionalität. Zum Angebot zählen Hobelware aus Lärche, Douglasie und Fichte sowie Schnittholz in verschiedenen Dimensionen. Auch Holz für Dachstühle wird nach individuellen Vorgaben gefertigt. Darüber hinaus sind auch Sonderzuschnitte auf Anfrage möglich. Martin Wiesmüller ist ein verlässlicher Partner für heimische Holzverarbeitungsbetriebe und beliefert Kunden über die Region hinaus bis nach Wien und Umgebung.

Gleichzeitig würde er sich freuen, die Zusammenarbeit mit regionalen Zimmereibetrieben, Tischlereien und anderen Holzverarbeitungsbetrieben wieder zu intensivieren und weiter auszubauen. Gerade bei der Lieferung von Holz für Hochbeete, Carports oder andere individuelle Projekte ist Martin Wiesmüller ein wertvoller und flexibler Lieferant. Durch die enge Verbindung zu regionalen Holzlieferanten profitieren Kunden von kurzen Transportwegen und einer nachhaltigen Wertschöpfung in der Region.

Sein Betrieb verbindet handwerkliches Können, persönliche Beratung und hohe Flexibilität und ist damit sowohl für Privatkunden als auch für Holzbaumeister, Tischler und andere Unternehmer im Holzbereich ein langfristig verlässlicher Partner.

Bei ihrem Besuch zeigte sich Bezirksstellenleiterin der Wirtschaftskammer Gmünd, Katharina Schwarzinger, persönlich sehr beeindruckt vom engagierten Tun des Einzelunternehmers und betonte, dass das Aufrechterhalten eines Traditionsbetriebes in vierter Generation für die Region eine besondere wirtschaftliche Bereicherung darstellt.

© z.V.g. V.l.: Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger mit Martin und Günter Wiesmüller.



